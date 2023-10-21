港超聯　香港U23新主場恭候標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）同時不同地上演兩場頭場，深水埗會假主場深水埗運動場迎戰晉峰，兩支球隊力爭聯賽開齋。至於香港U23則首次在新主場斧山道運動場出擊，面對近況回勇的標準流浪。（開賽時間：周日下午3時）

香港U23今季「轉場」以斧山道運動場作為港超主場，首次於地頭出戰，主教練司徒文俊相信球場環境，會對主守的一方較為有利：「斧山道運動場較細，場地嘅風向都好怪，對主攻嘅球隊會比較困難，但始終我哋唔喺嗰度練開波，呢方面都會有一定輸蝕。」流浪陣中一班進攻好手能力出色，如何牽制對手發揮，成為「司徒Sir」與球員要深究的課題：「佢哋進攻方面都好依賴個別球員，喺阻止反擊方面點樣做，我哋要去諗清諗楚。」

標準流浪上仗「賽馬會菁英盃」勇挫傑志，終止3連敗頹勢，總教練王家中（Henry）認為能夠提升士氣，又大讚球隊能夠踢出賽前部署，惟防守死球上仍有待改善。今仗面對實力較弱的香港U23，Henry期望球員可放膽進攻：「希望大家可以發揮個人能力，去踢進攻足球。不過失控球權之後一定要快啲返位防守，同埋最後一腳射門、傳送要再做得更好，咁樣先爭取到更多入波。」後衞李毅凱剛隨港隊作客遠征不丹，日前才歸隊，今仗未必獲派上陣。