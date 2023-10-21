港超聯　開齋大過天！深水埗火併晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）同時不同地上演兩場賽事，深水埗會假主場深水埗運動場迎戰晉峰，兩支球隊力爭聯賽開齋。至於香港U23則首次在新主場斧山道運動場出擊，面對近況回勇的標準流浪。（開賽時間：周日下午3時）

深水埗上仗於「足總盃」擊敗香港U23，本月先後在兩項盃賽第一圈成功突圍，但能否在聯賽延續佳態？對此主教練鄧冠研回應道：「勝利令球隊增強信心，希望球隊不斷進步同改善不足，建立到自己嘅風格。」今場倒戈面對晉峰，「鄧Sir」指出需要特別提防對手反擊：「晉峰喺聯賽排名在我們之上，當然係有實力嘅球隊，對手反擊能力強，特別文智星同袁世傑嘅側擊，會為我哋帶嚟唔少威脅。」新加盟的「馬高域兄弟」上仗齊演「地標戰」，「鄧Sir」希望兩人繼續為球隊作出貢獻，至於另一新兵宋柱浩終於可以候命，柏羅邦則已復操。

晉峰開季至今未嘗一勝，總教練何信賢指今仗面對同級對手深水埗，目標打開勝利之門，但強調不會給予球員太大壓力，認為只要各自做好自己本分便足夠。深水埗近期表現有所好轉，「何Sir」坦言對手在增兵後，實力不可同日而語，務必小心應付：「一場未睇得清佢哋兩個新外援踢法，但起碼有身材，對抗性唔錯，如果狀態操弗咗都難搞，今場邊隊入波先會係關鍵。」好消息是南韓籍中堅金相佑有望傷愈復出，而龐焯熙、袁世傑亦已重返大軍名單。