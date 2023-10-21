港超聯　港會「地獄主場」迎「夫添」東方

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）壓軸戲碼，港會今季首度坐鎮香港足球會足球場，同東方上演搶分大戰。上季港會的「地獄球場」令不少球隊失分，是役面對有多位主力歸隊的東方，港會能否繼續發揮地頭優勢難料。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會剛在「賽馬會菁英盃」1比2反負大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）認為球隊在缺少多名主力下，發揮不算太差。港會今季首次在地頭出擊，Tony期望球隊可以藉主場之利展現出一定競爭力：「終於返到主場比賽好興奮，我哋要證明自己實力。東方陣容雖然比上季更年輕，但佢哋簽入嘅外援好有質素，絕對唔容易被擊敗。」陣容方面，泰亞高今仗能夠復出，惟里奧、江展民及溫俊則分別因傷或私事缺陣。

港會正遭遇兩連敗，後衞劉學銘承認有點失望，但他認為球隊表現一場比一場好，默契亦不斷改進。今仗面對東方，「學銘」希望憑主場優勢成功搶分：「對東方都幾有信心，始終喺港會主場踢，主守一方會有優勢。我諗要重點看守巴科爾，依名前鋒都幾硬淨，預咗同佢會有好多埋身肉搏。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和冠忠南區，近兩場保持不敗。上季東方作客港會以1球落敗，作為今季首支造訪「地獄球場」的港超球隊，主教練盧比度（Chino）希望各方面表現都要有改善：「所有球隊作客港會主場都好困難，對我哋都唔例外，球隊無論攻守都要要做得更好。」好消息是東方多位主力回歸，包括孫銘謙、余在言、黃梓浩、葉鴻輝及高素巴耶夫幾位踢完國際賽的球員。

上季作客港會一役，馬高斯有多次埋門機會，期間更試過射中柱，惟最終都無功而返，今次重返港會主場，這位西班牙中場希望球隊要吸取上季經驗：「上季嘅失波好愚蠢，今次我哋一定要避免呢啲犯錯，但相信草皮重鋪過後，嗰波會去得快啲，對球隊發揮會有幫助。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 4.劉學銘 5.菲杜化 23.白星馳

中場：7.莊文歷 8.麥美倫 17.加斯特夫 19.簡嘉亨

前鋒：30.福保羅 91.泰亞高

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 20.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：27.馬高斯 16.梁振邦 14.余在言

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 10.孫銘謙