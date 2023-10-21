奇景！A米鬥祖記變「美國內戰」

周一(23日)凌晨意甲大戰，AC米蘭主場對祖雲達斯變成「美國內戰」，雙方合共有4位美國國腳助陣，當中以AC米蘭翼鋒基斯甸普列錫激鬥祖記「星二代」添莫菲韋亞最受注目，2人把握今仗碰面，爭奪美國鋒線一哥名銜。

AC米蘭今夏簽入多位球員，其中基斯甸普列錫及另1位美國國腳中場尤路斯穆沙嘅轉會費都達到2,000萬歐元(約1.66億港元)，屬於球會重點收購。2人表現不負所望，由車路士來投嘅基斯甸普列錫踢8場意甲入4球及1次助攻，A米上仗憑2人合作，由尤路斯穆沙傳畀基斯甸普列錫射入，以1比0擊敗熱拿亞，呢對黃金拍檔成為AC米蘭新進攻發動機，分擔拉菲爾利亞奧工作。

至於祖雲達斯原本已擁有美國中場韋斯頓麥堅尼，今夏簽入添莫菲韋亞，呢位23歲翼鋒嘅爸爸韋亞曾經效力AC米蘭，捧過意甲冠軍及曾當選世界足球先生及金球獎。添莫菲韋亞表示，曾經獲得馬體會及利華古遜垂青，但佢堅持加盟祖記，今次遇上「老韋亞」效力過嘅A米蘭，添莫菲韋亞揚言，並冇壓力，相信自己可以創出新成就。

添莫菲韋亞今季為祖記踢8場意甲，仲未有入波，唔知今場能否開齋呢？