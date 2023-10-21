祖高爾：紅魔重新上路艱辛劈錫

本周六的另一場深夜比賽也頗具歷史意義，錫菲聯對曼聯正正是英超成立後的第一場比賽，當時錫菲聯以2比1獲勝。但自此之後，曼聯從未在作客聯賽輸給錫菲聯，我認為這個周末也不會例外。

錫菲聯8場英超僅得1分，狀態奇差。如果他們想護級成功的話，將不得不依賴主場的威力，但紅魔鬼的來訪並不是一件容易應付的事情。

對曼聯取分這項任務變得更艱巨的原因，是一些關鍵球員的傷出，尤其是基斯巴森和艾根一對正選中堅，令他們實力大為削弱。在此也謹祝上仗對陣富咸時遭重創的基斯巴森，能早日康復。

雖然他們在場上遇到困難，但場外的其他因素可能令他們看到一線生機，例如到訪的曼聯繼續每天上演馬戲團般的大龍鳳，混沌不堪。在錫菲聯這個潮濕多風的晚上，主場球迷應該堅定充當球隊第12人，引領球隊渡過難關。最後，與曼聯不同的是，錫菲聯主帥希堅保咸在國際比賽日期間與他的大部分球員一起在訓練基地，專門為這場比賽做好準備，在訓練場上花費大量時間部署的戰術能影響比賽結果嗎？

我認為以上種種因素可能會在周六的比賽發揮作用。

正如我上面提到的，曼聯現在似乎每天都在上演鬧劇，無論是場下的更衣室洩密事件，球員被放逐、球會擁有權的潛在變更，還是場上最後一刻絕殺他們應該擊敗的球隊等等，這些問題不停持續存在。

我從經驗中知道，如果球員能夠籍國際比賽日暫時擺脫球會的煩惱，他們往往會感到如釋重負，他們的主力般奴費南迪斯為葡萄牙貢獻的3次助攻及1個入球、海倫的1次助攻及1 個入球，以及拉舒福特周二為英格蘭隊攻入的1球便是最佳的佐證。

正如我之前提到的，他們今季將非常依賴這樣的球員，我認為正是這種類型的球員，和他們所擁有的質素，使曼聯在某些比賽中擺脫困境，並成為勝負的關鍵。當我周二評述英格蘭的歐國外時，拉舒福特看起來很活躍，他在巴拉摩徑球場的兩次英超中就貢獻了4個入球，我認為他可以在周六的比賽利用錫菲聯防守薄弱的優勢，並繼續保持良好的狀態。

國際比賽日帶給曼聯唯一的負面影響是卡斯米路的受傷。他在巴西打和委內瑞拉的比賽中受傷離場，而在輸給烏拉圭的比賽中則缺陣。曼聯將希望他能在今場比賽復出，但下周中將有一場重要的歐聯比賽，對曼聯來說更是非勝不可。我想知道主帥坦哈格是否會因此在今場比賽中讓其休息，如果他這樣做，就會如何調整本身已經支離破碎的中場將變得非常有趣，我大膽預計他會起用麥湯米尼和米積伯利作為雙墮後中場，蘇夫恩岩拉伯特很可能會因隊內的傷病問題，以及域陀連迪路夫的糟糕表現而被移回左閘，這並不是他在上次對賓福特時擔任的角色。

考慮到所有因素，我認為曼聯將再次有足夠的能力讓他們取下最終的勝利，但這將是另一個艱難的考驗，如果紅魔鬼再次依賴絕殺獲得3分，我也不會感到驚訝。

曼聯將以1球險勝。