費度：邁亞密「夏」日「大」放送

國際邁亞密不幸地陣中有多名主力球員，於球季的關鍵時刻因傷缺陣，導致他們未能取得今季美職的季後賽參賽資格。

在邁亞密缺陣球員當中，美斯必定是最重要的一員，但我認為佐迪艾巴因傷缺陣了1個月也造成了嚴重影響。佐迪艾巴對上1場替球隊上陣的聯賽，已經是1個月之前的事了，當時他們獲勝而回。前幾日面對夏洛特FC的聯賽中他後備入替，其隊隊最終亦成功以2比2逼和對手。

在對夏洛特FC的賽事中，李安納度甘賓拿是另一位因傷而小休的球員，而巴西中場基哥尼亦經過長達7個月的養傷後亦經已復出。

邁亞密今季美職只餘下1場賽事，隊內一眾星級球員都可以上陣，跟夏洛特FC於3日內第2次交鋒，我預期他們在沒有壓力的情況下，將會全力向對手進攻，爭取入球。

夏洛特FC飽受壓力，並且必須全力以赴比賽，皆因他們還有一絲打入季後賽的希望。

華加斯上仗面對邁亞密時於左路表現出色，取得1個入球以及交出1個助攻，所以我認為他會為客軍後防構成問題。

施維達斯基踢畢波蘭國家隊的賽事歸隊，上仗亦後備登場，今場賽事應該會正選上陣。而邁亞密近9場美職聯賽事只有1場保持不失球，預期他可以在禁區內為客隊帶來威脅。

今仗夏洛特FC的球迷將會全力支持球隊，但由於國際邁亞密得到美斯強勢回歸，相信他們將會交出好表現，盡能力爭取入球兼獲勝而回，打破對方打入季後賽的美夢。