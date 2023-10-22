曼聯2比1險勝錫菲聯　馬古尼延續神奇勝率

周日(22日)凌晨英超大戰，曼聯作客2比1險勝錫菲聯，今季聯賽首次2連勝。曼聯今場防線繼續殘陣，臨危受命嘅中堅哈利馬古尼大踢爭氣波，賽後獲選為全場最佳球員更眼泛淚光，延續過去1年為「紅魔鬼」正選上陣超過9成嘅神奇勝率，曼聯真係要再諗諗係咪非賣呢位「福將」不可。

曼聯賽前收到傳奇名宿卜比查爾頓去世嘅噩耗，今場亦有哀悼儀式，上仗梅開二度嘅麥湯米尼，今仗28分鐘禁區內起腳再次得手，但佢6分鐘後喺禁區內犯手球，錫菲聯由奧利華麥貝尼操刀追平。曼聯之後曾經中楣同中柱，以為今場冇運行，達洛治77分鐘離門25碼轟入世界波，終為曼聯贏2比1。

曼聯今場表現唔算好，今季只拎過1分排包尾嘅錫菲聯都有12次攻門，好在哈利馬古尼發揮出色，今場觸球次數(104次)、攔截成功率(100%)、成功傳球(76次)、成功爭頂(5次)都係全場最高，賽後訪問獲頒MOTH(全場最佳)獎座更眼濕濕，大有苦盡甘來嘅味道。

統計顯示過去12個月，哈利馬古尼為曼聯正選上陣16場，球隊有15勝1負嘅神奇戰績，勝率接近94%。曼聯領隊坦哈格賽後大讚：「馬古尼踢出我哋想見到嘅表現，非常主動、控制對手、閱讀球賽、積極控球、交直線同埋轉邊，我都戥佢開心。」

夏天幾乎被曼聯賣走，早前亦威脅可能1月走人嘅哈利馬古尼，賽後向卜比查爾頓感人致敬：「我哋備戰嗰陣聽到呢個噩耗，大家受到好大打擊，佢賽後經常嚟到更衣室照亮我哋，大家都感受到佢嘅影響力，佢係曼聯真正傳奇。今場贏波當然開心，但有啲事情係凌駕於足球，我哋會想念佢、全世界都會想念佢。」