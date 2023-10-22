拉莫斯倒戈「熱血演出」　玩殘皇馬

周日(22日)凌晨西甲，沙治奧拉莫斯率領西維爾主場出擊，倒戈鬥皇家馬德里，呢位37歲老將大踢「熱血足球」，唔止防守穩健，並且連番頭槌攻門，威脅皇馬防線，更加同對手魯迪格發生衝突，保持惹火性格。最終皇馬力戰之下，僅逼和西維爾1比1，沙治奧拉莫斯2年前被「銀河艦隊」無情放棄，今仗為自己出番一口氣。

沙治奧拉莫斯2005年由西維爾轉投皇馬，效力「銀河艦隊」長達16年，大部份時間擔任隊長，但2年前不獲續約，加盟巴黎聖日耳門。呢位西班牙傳奇中堅今季重返西維爾，表現仍然有心有力，今仗面對祖迪比寧咸等皇馬一班年輕當打進攻球員，都毫不輸蝕，並以硬朗防守，包括5次解圍，3次封阻射門，令對手吃盡苦頭。

戰至42分鐘，沙治奧拉莫斯發揮「茅王」本色，同魯迪格發生衝突，並出手搣呢位德國國腳臉部，幸好雙方球員加入勸阻，先至冇造成更大衝突。

皇馬久攻不下，更加喺74分鐘因為中堅阿拉巴擺烏龍，導致落後，幸好4分鐘後靠丹尼爾卡華積頂入角球扳平。比賽末段，沙治奧拉莫斯頻頻上前助攻，令皇馬防線風聲鶴唳，包括80分鐘接應罰球勁頂，僅被門將阿列沙巴拿加撲出，之後再次迎頂罰球高出，皇馬可以執番1分，都算好彩。