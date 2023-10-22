希斯基：珀斯首戰「光」芒四射

珀斯光輝及紐卡素噴射機上季皆表現平平，所以雙方都希望今季可以有所改善，但我認為珀斯光輝有更大機會打入前6位置，特別是球會剛剛被財團收購，令人相當興奮。

我樂於見到我的舊東家紐卡素噴射機，有力挑戰季後賽席位，但看來可能性不太大。在沒有得到任何投資的情況下，他們難以吸引到頂級球員加盟，不過，他們擁有一班非常熱血的球迷支持，希望有更多年輕球員可以有突破性演出。

其中一位需要留意的年輕球員是18歲的阿奇葛雲。他未必會場場正選，惟他是一位前途無可限量的小將，我認為今季他會取得一定數量的入球，並希望他可以在主力前鋒布夏基亞的身上學到更多東西，而布夏基亞將會是球隊前線的核心球員。

講到前鋒，珀斯光輝擁有澳職其中一位最佳前鋒阿當泰加特坐鎮。我曾跟他一同效力紐卡素噴射機而成為隊友，上季他離開了日職後，第3次重返加盟他的故鄉球會珀斯光輝。

雖然他的速度有所減慢，但其門前把握力依然非常高。如今他的表現更加成熟，比賽時踢得更加聰明，加上也是一位把握力十分之好的射手，所以我預期他重返澳職後將會有一番作為。

另一位同樣重返澳職賽場的人物，就是成功帶領菲律賓打入女子世盃決賽周的珀斯光輝新帥阿倫史達錫。我認為他今仗將會主攻，預期阿當泰加特將會有關鍵性的演出，成功帶領球隊於揭幕戰，擊退紐卡素噴射機而取得主場勝利。