港超聯 港會「地獄主場」迎「夫添」東方
2023年10月22日 16:00
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港超聯：港會 vs 東方
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）爆發連場激鬥，其中港會本季首度於「地獄主場」香港足球會足球場出擊，迎戰東方。主隊有費查復任正選，劉學銘及菲杜化鎮守中路，莊文歷負責創造突擊機會；至於東方，馬高斯和余在言控制中場，協助孫銘謙、黃皓雋及巴科爾攻堅，梁振邦先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會正選：
1 費查 ［GK］
4 劉學銘
5 菲杜化
7 莊文歷
8 麥美倫
17 加斯特夫
18 積施利 ［C］
19 簡嘉亨
23 白星馳
30 福保羅
91 泰亞高
東方正選：
1 葉鴻輝 ［GK］
2 賀爾
3 高素巴耶夫
7 巴科爾
10 孫銘謙
11 黃皓雋
14 余在言
21 丹尼爾
22 梁冠聰 ［C］
23 馬希偉
27 馬高斯
港會後備：
81 艾斯亨利 [GK]
88 邁亞 [GK]
2 周子謙
3 費利皮爾
6 李俊諺
9 播磨浩謙
10 莊馬仕
12 村越俊宏
24 斯特芬
25 基奧
47 文家永
東方後備：
26 廖富源［GK］
6 郭祟毅
15 黃浩然
16 梁振邦
17 柳志成
30 黃梓浩
31 吳宇曦
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）壓軸戲碼，港會今季首度坐鎮香港足球會足球場，同東方上演搶分大戰。上季港會的「地獄球場」令不少球隊失分，是役面對有多位主力歸隊的東方，港會能否繼續發揮地頭優勢難料。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會剛在「賽馬會菁英盃」1比2反負大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）認為球隊在缺少多名主力下，發揮不算太差。港會今季首次在地頭出擊，Tony期望球隊可以藉主場之利展現出一定競爭力：「終於返到主場比賽好興奮，我哋要證明自己實力。東方陣容雖然比上季更年輕，但佢哋簽入嘅外援好有質素，絕對唔容易被擊敗。」陣容方面，泰亞高今仗能夠復出，惟里奧、江展民及溫俊則分別因傷或私事缺陣。
港會正遭遇兩連敗，後衞劉學銘承認有點失望，但他認為球隊表現一場比一場好，默契亦不斷改進。今仗面對東方，「學銘」希望憑主場優勢成功搶分：「對東方都幾有信心，始終喺港會主場踢，主守一方會有優勢。我諗要重點看守巴科爾，依名前鋒都幾硬淨，預咗同佢會有好多埋身肉搏。」
東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和冠忠南區，近兩場保持不敗。上季東方作客港會以1球落敗，作為今季首支造訪「地獄球場」的港超球隊，主教練盧比度（Chino）希望各方面表現都要有改善：「所有球隊作客港會主場都好困難，對我哋都唔例外，球隊無論攻守都要要做得更好。」好消息是東方多位主力回歸，包括孫銘謙、余在言、黃梓浩、葉鴻輝及高素巴耶夫幾位踢完國際賽的球員。
上季作客港會一役，馬高斯有多次埋門機會，期間更試過射中柱，惟最終都無功而返，今次重返港會主場，這位西班牙中場希望球隊要吸取上季經驗：「上季嘅失波好愚蠢，今次我哋一定要避免呢啲犯錯，但相信草皮重鋪過後，嗰波會去得快啲，對球隊發揮會有幫助。」