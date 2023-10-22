港超聯　港會「地獄主場」迎「夫添」東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）爆發連場激鬥，其中港會本季首度於「地獄主場」香港足球會足球場出擊，迎戰東方。主隊有費查復任正選，劉學銘及菲杜化鎮守中路，莊文歷負責創造突擊機會；至於東方，馬高斯和余在言控制中場，協助孫銘謙、黃皓雋及巴科爾攻堅，梁振邦先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 劉學銘

5 菲杜化

7 莊文歷

8 麥美倫

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

23 白星馳

30 福保羅

91 泰亞高

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

10 孫銘謙

11 黃皓雋

14 余在言

21 丹尼爾

22 梁冠聰 ［C］

23 馬希偉

27 馬高斯

港會後備：

81 艾斯亨利 [GK]

88 邁亞 [GK]

2 周子謙

3 費利皮爾

6 李俊諺

9 播磨浩謙

10 莊馬仕

12 村越俊宏

24 斯特芬

25 基奧

47 文家永

東方後備：

26 廖富源［GK］

6 郭祟毅

15 黃浩然

16 梁振邦

17 柳志成

30 黃梓浩

31 吳宇曦

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）壓軸戲碼，港會今季首度坐鎮香港足球會足球場，同東方上演搶分大戰。上季港會的「地獄球場」令不少球隊失分，是役面對有多位主力歸隊的東方，港會能否繼續發揮地頭優勢難料。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會剛在「賽馬會菁英盃」1比2反負大埔，主教練東尼咸美頓（Tony）認為球隊在缺少多名主力下，發揮不算太差。港會今季首次在地頭出擊，Tony期望球隊可以藉主場之利展現出一定競爭力：「終於返到主場比賽好興奮，我哋要證明自己實力。東方陣容雖然比上季更年輕，但佢哋簽入嘅外援好有質素，絕對唔容易被擊敗。」陣容方面，泰亞高今仗能夠復出，惟里奧、江展民及溫俊則分別因傷或私事缺陣。

港會正遭遇兩連敗，後衞劉學銘承認有點失望，但他認為球隊表現一場比一場好，默契亦不斷改進。今仗面對東方，「學銘」希望憑主場優勢成功搶分：「對東方都幾有信心，始終喺港會主場踢，主守一方會有優勢。我諗要重點看守巴科爾，依名前鋒都幾硬淨，預咗同佢會有好多埋身肉搏。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和冠忠南區，近兩場保持不敗。上季東方作客港會以1球落敗，作為今季首支造訪「地獄球場」的港超球隊，主教練盧比度（Chino）希望各方面表現都要有改善：「所有球隊作客港會主場都好困難，對我哋都唔例外，球隊無論攻守都要要做得更好。」好消息是東方多位主力回歸，包括孫銘謙、余在言、黃梓浩、葉鴻輝及高素巴耶夫幾位踢完國際賽的球員。

上季作客港會一役，馬高斯有多次埋門機會，期間更試過射中柱，惟最終都無功而返，今次重返港會主場，這位西班牙中場希望球隊要吸取上季經驗：「上季嘅失波好愚蠢，今次我哋一定要避免呢啲犯錯，但相信草皮重鋪過後，嗰波會去得快啲，對球隊發揮會有幫助。」