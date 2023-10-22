港超聯　深水埗打少個　晉峰贏1球「開齋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）其中一場賽事，深水埗坐鎮深水埗運動場主場迎戰晉峰。深水埗中堅宋柱浩下半場領紅被逐下，最終打多一人的「粉紅兵團」，憑袁世傑67分鐘一箭定江山，以1球險勝，取得今季首勝。

兩隊為爭開齋，今仗同樣強陣出擊，深水埗新援宋柱浩上演地標戰，與拿亞扼守中路，雲尼馬高域任單防中，兩翼柏羅邦與張廣然，將支援單箭頭尼高拉斯。晉峰由龐焯熙把關，布雷迪、林樂賢坐鎮中場，入球重任落在袁世傑、何思哲身上。

主隊深水埗甫開賽先有埋門機會，但張廣然推大位起腳不中目標。12分鐘晉峰差點先開記錄，黃政德右路傳中，伏兵尾柱的文智星可惜頂中楣。6分鐘後晉峰再有黃金機會，文智星橫傳，林樂賢禁區內無人看管之下射高。深水埗之後嘗試前場逼搶，28分鐘張廣然壓過對方後衞單刀射斜，半場兩隊互無記錄。

易邊後深水埗換入波比，梁星耀因傷退下火線，50分鐘柏羅邦右路傳中，尼高拉斯插水式頭槌，但被龐焯熙神勇救出。不過5分鐘後卻發生小插曲，首次上陣的南韓中堅宋柱浩，後場粗野攔截袁世傑，主球證廖國文在視像助理裁判（Var）提醒下，最終決定改判紅牌，深水埗需要十人迎戰。

打多一人的晉峰，隨即換入凱基、袁世傑加強攻力，67分鐘袁世傑接應短角球禁區外射入，「粉紅兵團」領先1比0。落後的深水埗急起直追，74分鐘顏卓彬開出角球，拿亞頭槌卻無功而還，最終晉峰維持贏1比0，打開今季勝利之門，而深水埗聯賽則6戰全敗續排榜尾。