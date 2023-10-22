港超聯　伊巴謙起孖　標準流浪大勝香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）早場賽事，香港U23今季首次於新主場斧山道運動場出擊，挑戰標準流浪。結果流浪憑伊巴謙梅開二度，加上林嘉緯、林遼太及基奧雲尼各入1球，以5比0大勝香港U23。

今季轉以斧山道運動場為港超主場的香港U23，有何家智、林智豐及倒戈的林學曦在前線衝鋒陷陣，鄧筵霑及踢後一格的鄭進泓負責中場串聯，梁煒烽及杜國樑一對中堅肩負防守重責；流浪則派出劉智樂及伊巴謙攻堅，神田夢實、岡本玲仁及林遼太組成東瀛中場線，馬相訓及朴鍾範一對南韓中堅則負責鎮守後防。

香港U23開局主動出擊，10分鐘前場拍甩神田夢實，嚴啟倬後上一腳勁射，被流浪門將盧兆崎托出底線。流浪入局後攻勢浪接浪，35分鐘，林嘉緯禁區外遠射，個波中柱彈入。流浪加強攻勢，劉智樂推過出迎的鄧梓朗再傳中，伊巴謙頂入，45分鐘將比數改寫成2比0。補時階段，姚浩明左路落底傳到禁區頂，後上的林遼太頭槌一頂入網，流浪完半場前領先3球。

換邊後，流浪繼續反客為主，49分鐘伊巴謙推入大位，起「私家Q」勁射中楣彈出。及後盧均宜禁區內遭黎皚韜侵犯，球證走到場邊看完VAR後直指12碼點，伊巴謙操刀射入，74分鐘為流浪擴大領先比數。加上後備入替的基奧雲尼攻入埋齋波，流浪以5比0大勝香港U23。