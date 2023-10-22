港超聯　逾3年後再入波　基奧雲尼：好似第一次咁難忘

標準流浪在周日（22日）「中銀人壽香港超級聯賽」，作客斧山道運動場清風送爽以5比0大勝香港U23。其中為流浪埋齋，正是今季重返港超賽場的40歲前鋒基奧雲尼（Gio）。攻入回歸流浪後的首個入球，Gio坦言重返賽場的決定絕不容易，相隔逾3年後再於港超入球，他形容感覺猶如重新開始。

Gio在下半場後備入替，接應伊巴謙的直線，長驅直進殺入禁區，帶波時習慣性吐出舌頭、勁度十足的射門，以及入球後雙手指天的慶祝動作，這些球迷們再熟悉不過的畫面，於今場一一再現。相隔超過3年再於港超賽場斬獲入球，這位曾兩奪港超神射手的前香港足球先生，形容感覺熟悉又陌生：「今日係難忘嘅一日，我喺香港入過好多波，但今日呢球，令我諗番起第一次入波嘅時候。」

他透露今日要帶傷上陣，並承認在踏入不惑之年後，仍選擇重返賽場的決定不容易：「當中嘅辛酸係得自己知，但我相信會愈嚟愈好，想爭取攞番十成狀態，希望喺更多比賽中上陣同入波。」他強調今場的入球只是開始：「想挑戰200球呢個里程碑，今日距離呢個目標又近一步，我有信心可以做到。」