港超聯　入波幫晉峰開齋　袁世傑：回報教練信任

晉峰周日（22日）作客深水埗運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，以1球小勝深水埗，取得今季首勝。一箭定江山的袁世傑，賽後承認球隊有刻意練習短角球戰術，又希望自己今仗表現可令教練滿意，以回報他們的信任。

翼鋒袁世傑今仗表現出色，先在55分鐘搏得對方後衞宋柱浩犯規兼領紅被逐，67分鐘更透過一次短角球戰術，射入全場唯一入球，助球隊全取3分，「世傑」接受訪問時承認賽前有刻意練習：「係有練開，始終我哋唔係好多高大球員，所以要用好多短角球戰術。」不過「世傑」入球後卻未有大肆慶祝，焦點反而落在門前嘗試加一頭的前鋒凱基身上，他解釋道：「其實我知係自己入嘅，但入波唔係我一個人功勞，同埋足球係團體運動，唔需要介意邊個入波，最緊要贏波。」

「世傑」因早前代表港隊出戰5人足球亞盃外，缺席了對上兩仗聯賽，他坦言的確感到疲累，慶幸今仗仍獲安排出任正選，盼這場表現可以報答教練信任：「5人亞盃外賽程都好密，好彩自己好快調整番，亦都多謝何Sir（何信賢）、哈教練（河赫俊）相信自己，希望今場波嘅表現可以令佢哋滿意。」「世傑」續指能夠擊敗同級對手深水埗，在今季聯賽成功開齋，對球員很大鼓舞，但他認為整體表現仍有改善空間：「球隊創造咗好多機會，上半場幾次埋門都好入肉，但入咗波同踢多個之後，反而有啲畏首畏尾，可能因為年青球員經驗缺乏，唔識應付人多打人少環境，依樣需要慢慢改善同學習。」