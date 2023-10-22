射手晒冷全力數胡　維拉韋斯咸鬥攻入球騷

英超獨腳戲，阿士東維拉主場迎戰韋斯咸，由西班牙名帥艾美利執教嘅維拉靜靜起革命，唔經唔覺直逼前4位置，演出令人驚喜，包括聯賽主場3戰全勝，合共轟入13球，表現充滿霸氣，勢必乘勝追擊。至於韋斯咸踢法豪邁，近7場英超有6場總入球開出3球或以上，最好選擇中位數2.5球嘅入球大。（Now 621周日晚11時30分直播）

艾美利喺上季臨危受命，半途接手擔任維拉主帥，令球隊起死回生，今季再接再厲，成績更上一層樓，近4場英超更加取得3勝1和，包括主場以6比1大勝白禮頓，奧尼屈堅斯上演帽子戲法，近3場聯賽有4球進帳及2次助攻。呢位27歲前鋒狀態相當勇猛，早前為英格蘭踢熱身賽對澳洲，亦有取得入球。

此外，今夏由利華古遜加盟維拉嘅前鋒穆沙戴亞比表現亦可圈可點，踢8場英超入2球及3次助攻，佢同奧尼屈堅斯組成鋒線，集齊力量、速度、技術，令球隊攻力有保證。

至於韋斯咸開季成績亦不俗，包括同樣以3比1擊敗車路士及白禮頓，雖然「錘仔幫」近4場英超僅1勝1和2負，但要留意兩場敗仗係不敵勁旅曼城及利物浦，輸波屬非戰之罪。最難得係韋斯咸今季8場聯賽，每場都有波入，查洛保雲已經有5球進帳，有能力同維拉駁火，預料雙方會合演入球騷。

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