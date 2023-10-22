港超聯　東方作客兩球挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）爆發連場激鬥，其中港會本季首度於「地獄主場」香港足球會足球場出擊，迎戰東方。客隊憑孫銘謙及巴科爾各建一功，2比0擊敗港會，全取3分。

主隊有費查復任正選，劉學銘及菲杜化鎮守中路，莊文歷負責創造突擊機會；至於東方，馬高斯和余在言控制中場，協助孫銘謙、黃皓雋及巴科爾攻堅，梁振邦先列後備。

12分鐘，黃皓雋中路推順後起腳，僅柱邊出界。其後東方一直佔據較多控球，不過幾次角球攻勢，都未能製造入球，包括29分鐘，丹尼爾接應角球頭槌二傳，巴科爾門前銅頭一搖，被積施利護空門。

43分鐘，東方黃金機會，孫銘謙門前勁射被費查神勇救出。直到補時階段，客隊終於先開紀錄，球證指劉學銘禁區內侵犯巴科爾，孫銘謙射入12碼，東方半場領先1比0。

東方換邊後繼續搶攻，54分鐘，丹尼爾接應角球僅僅頂高。客隊隨後以黃梓浩入替余在言，加強防守。69分鐘，後備入替的吳宇曦左路施射斜出。此子到76分鐘再作個人突破後勁射，卻越楣而過。81分鐘，吳宇曦橫傳，馬高斯起腳同告高出。1分鐘後，劉學銘解圍頂後，巴科爾面對費查出迎，挑射破網，為客隊鎖定勝局贏2比0完場。

東方成功作客擊敗港會，主教練盧比度（Chino）讚揚隊中年輕人表現出色：「Timmy（即馬希偉）上場打得好好，所以佢今場有得踢正選，希望佢Keep住進步，『宇曦』（即吳宇曦）都好唔錯，雖然佢有好大進步空間，但明顯好有潛質。」Chino又透露孫銘謙腿筋不太舒服，因此下半場中段把「孫銘」換走，盼他傷勢不太嚴重。

港會主教練東尼咸美頓（Tony）就認為球證上半場錯判12碼，加上劉學銘解圍時欠運，以致被兩度被東方攻破大門，但承認對手實力較強，因此認為今場落敗，未對士氣造成太大。