香港運動員亞運創佳績　馬會頒發3,250萬獎金

為慶祝香港隊亞運的出色表現，香港賽馬會周日（22日）於沙田馬場舉行「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，馬場公眾席免費開放。同日舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，發放3,250 萬港元獎金，表揚香港運動員於杭州亞運會勇奪 53面獎牌，突破歷屆獎牌項目。

香港隊112名運動員於今屆亞運18個項目得獎，逾80人今日出席「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式。香港馬會主席利子厚感謝運動員在比賽中全力以赴，充分展現「我做得到」的拼搏精神，為香港帶來正能量。

勇奪1金1銀7銅劍擊隊豪取450萬獎金，為港隊之冠，2金2銀3銅的泳隊和1金3銀2銅的單車隊緊隨其後，分別獲得425萬及375萬獎金。正備戰新賽季爭取奧運積分的「劍神」張家朗表示：「感謝馬會的支持，對運動員來說是一個很大的鼓勵。我會花獎金在比賽裝備之上，其他儲起以備不時之需。練習好辛苦，好多時沒有相等的回報，所以拿到任何一個獎都好開心。」

香港單車代表楊倩玉於亞運女子公路奪金後宣布退役，她表示：「目前想法沒有改變，Ceci（李思穎）肯定想跟我一起衝巴黎，但我感覺有點有心無力。主要是一想到4月之前還有3場世界盃，還有亞錦賽，我要慢慢去消化它。爸爸支持我的決定，反而媽媽就希望我踩一次奧運會，但我感覺亞運拿了金牌之後，我好像所有的夢都圓了。當然奧運會可以去的話我會更開心，如果是跟Ceci去就更開心，現在唯一的動力就是她。」

「小女車神」李思穎則期待與楊倩玉出戰巴黎奧運：「我會繼續說服她的，她剛說覺得自己有心無力，其實她鬥完麥迪遜也是這樣說的，但她最後在公路賽拿了冠軍！所以有心無力都是假的，她一到比賽時就能發揮到。」至於男子全能賽銀牌得主梁嘉儒則表示，「暫時先休息，之後再想退役的事，已計劃參加明年2月亞錦賽及3月場地單車國家盃，能否去奧運則不會強求。」

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在7個頂尖大型運動會中勇奪金、銀、銅獎牌的運動員，包括奧林匹克運動會、殘疾人奧林匹克運動會、亞洲運動會、亞洲殘疾人運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會及世界大學生運動會；於奧運及殘奧奪得第4至8名的運動員，亦獲頒獎金以作鼓勵。