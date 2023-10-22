守將坐波監　AC米蘭「細」守城池

意甲前列大戰，AC米蘭主場硬撼祖雲達斯。A米兩大後防主力坐波監，今仗必定先鞏固防線，祖記一向保守，連續3仗保持清白之身，加上近年碰頭旺少交收，相信大家都係穩打穩紮，2.5球細盤乃明智之選。（Now 639周一凌晨2時45分直播）

A米開季算係順風順水，除咗同市打吡慘敗畀國米外，其餘7仗聯賽贏晒，主帥皮奧利明顯加強防守，近4仗聯賽僅失1粒。不過A米上仗險勝熱拿亞1比0之役，首席門神邁治蘭末段領紅牌被逐，換晒人之下要箭頭基奧特客串守龍，邁治蘭肯定要坐波監，左閘迪奧靴南迪斯亦因累積黃牌夠數自動停賽，冇咗兩大後防將影響不小，睇嚟今仗首要任務係穩住防線。

另邊廂，祖記主帥阿里基不嬲極度保守，除咗對薩斯索羅因門將施捷斯尼發波瘟而失咗4粒外，大部分時間都表現穩定，其中近3仗聯賽都冇失波，開咧後8仗聯賽只失6粒，僅次於國際米蘭，成為今季聯賽失波第二少球隊，今遇A米一定照辦煮碗。翻查紀錄，兩軍之前4次聯賽正面交鋒，全開2球或以下，可見每次碰頭都穩陣至上，今仗唔慌多波入。

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