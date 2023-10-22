亞殘運揭幕　朱文佳王婷莛率港隊進場

杭州亞殘運周日（22日）晚上於杭州奧體中心體育場舉行開幕儀式，今屆港隊派出95名運動員出戰11個項目，上屆SH6級羽毛球男單金牌得主朱文佳及東京殘奧C11級乒乓球女單銅牌得主王婷莛擔任港隊持旗手。

杭州亞殘運周日（22日）起一連7天爭逐，今屆共有43個參賽國家或地區，22個運動項目將產生564個金牌。香港代表團共173人參加，其中95名運動員將分別出戰11個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及輪椅網球。

賽事開幕禮以「心相約，夢閃耀」為主題，並由吉祥物「飛飛」帶領運動員進場，港隊由羽毛球手朱文佳及乒乓球女將王婷莛擔任持旗手，東京殘奧銀牌得主朱文佳將於今屆亞運力爭衞冕，至於東京殘奧C11級乒乓球女單銅牌得主王婷莛周日出戰首場比賽，以直落3局擊敗澳門的蔡諾瑤，取得小組首勝。

同日，上屆雅加達亞殘運女子TT11單打金牌得主吳玫薈，乒乓球女單小組賽首場以直落3：0擊敗澳門球手莫釹恩，展開衞冕之路。另外，肢體殘疾組別C8男單小組賽，「3朝元老」香港男子乒乓球代表林嘉偉以局數3：2險勝印尼球手Mohamad Rian Prahasta。