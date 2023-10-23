無敵！何詩蓓世界盃100自 連續第3站奪冠

狀態巔峰的何詩蓓周一凌晨（23日）於世界盃布達佩斯站100米自由泳決賽中，以52秒24力壓群雌奪冠，獲加冕象徵連贏三站世盃賽事的后冠。賽後這位即將踏入26歲的香港「超級女飛魚」笑言，終於可以放假休息一會兒了！

這是世界盃游泳賽連續3星期劇戰的最後一天，早一日已贏得200米自金牌的何詩蓓（Siobhan）於100自初賽刻意留力列總排名第5。來到決賽，她甫起跳已展示超強反應及加速，迅間彈出半個身位領先對手，轉塘後仍保持明顯優勢，最終泅出52秒24首名掂池，比第2位、世界紀錄保持者瑞典的史祖絲當快出1.01秒，而荷蘭好手史汀伯格則奪季軍。

連同柏林站及雅典站膺「百米自飛魚」，Siobhan再一次在100自項目達成「大三元」，獲取1萬美元額外獎金。而總結3站賽事，Siobhan共擸走6金2銀1銅佳績，壓過中國蝶后張雨霏而升上總績分第2名，僅次於澳洲好手麥基奧。而男子總冠軍則由中國蛙王覃海洋奪得，他和麥基奧分別獨得10萬美元總冠軍獎金。