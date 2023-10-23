勁過美斯！巴塞17歲新星首次上陣23秒入波

周一(23日)凌晨西甲，一位天才新星誕生，巴塞隆拿小將馬克基爾後備上陣僅23秒就入波，協助球隊主場以1比0絕殺畢爾包，佢亦以17歲零291日成為巴塞踏入21世紀以來，最年輕西甲「地標戰」入波球員，勁過19年前出道嘅球王美斯。身型高大嘅馬克基爾屬於典型9號前鋒，勢必成為羅拔利雲度夫斯基嘅完美接班人。

巴塞隆拿今仗攻勢大部份時間老鼠拉龜，無從入手，直至79分鐘換入馬克基爾，先打破僵局，佢接應祖奧菲歷斯直傳，單刀殺入禁區窄角度射入，首次觸球就入波，當時只係上陣23秒，極之高效率。

馬克基爾一球成名，立即人氣急升，呢位身高1米87嘅射手10年前加入巴塞青年軍受訓，今年6月首次晉身一隊，有份參加季前備戰，曾於熱身賽對神戶勝利船，入替羅拔利雲度夫斯基。

呢位西班牙U17小國腳等到今場西甲再次入選大軍名單，第1次聯賽上陣就射入致勝球。馬克基爾短短踢咗15分鐘，除咗入波之外，仲1次攔截，2次對抗成功，順理成章當選今場最佳球員。

賽後巴塞教練沙維對馬克基爾讚不絕口：「球會當年信任17歲嘅我，所以我都信任馬克基爾，佢幫我哋贏波。」馬克基爾話：「真係難以置信，我驚自己瞓唔着，一直以來不斷努力，就係為咗今次機會。」馬克基爾屬於巴塞青訓產品之中，少數力量型進攻球員，速度快、步大力雄，被指有曼城前鋒艾寧夏蘭特嘅影子，前途無可限量。巴塞隆拿贏波之後，只係落後榜首皇馬1分。