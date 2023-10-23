維拉大炒韋斯咸　破紀錄英超主場11連勝

周日(22日)深夜英超，阿士東維拉主場以4比1大勝韋斯咸，跨季取得聯賽主場11連勝，創下球隊史上新紀錄。主帥艾美利領軍以來，協助維拉喺英超累積獲得68分，同期之中，僅次於曼城(81分)、阿仙奴(74分)、利物浦(71分)，難怪被睇好有力爭奪前4位歐聯入場券。

阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯梅開二度，51分鐘已經領先2球，韋斯咸靠查洛保雲入波追至1比2，但始終抵擋唔住維拉強攻，奧尼屈堅斯、里安拜尼各建一功，大勝「錘仔幫」4比1，近5場英超取得4勝1和排第5位，只係落後榜首曼城2分。

阿士東維拉表現脫胎換骨，領隊艾美利居功厥偉，呢位51歲西班牙名帥上年11月接替謝拉特，成為維拉主帥之後，唔止帶領隊擺脫降班威脅，上季更以第7位過終點，取得歐協聯參賽資格。

維拉今季愈戰愈勇，直逼前4位置，佢哋最大本錢係主場威力強大，今季英超4次主場出擊全勝，合共轟入17球，僅失3球，計埋上季賽事，更加錄得英超主場11連勝，創造球隊紀錄。維拉未來2場聯賽主場對手只係盧頓、富咸，相信可以延續連勝紀錄，直至12月初對曼城，先至會遇到考驗。