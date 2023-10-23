NBA周三開鑼　即上演兩場話題大戰

新一季NBA常規賽將於周三（25日）正式展開，率先上演兩場西岸重頭戲，先由去屆總冠軍金塊與湖人重演上季西岸決賽戲碼，而另1支冠軍熱門太陽，則要硬撼有基斯保羅倒戈的勇士，球迷豈能錯過。（Now TV 641台 早上7時30分直播金塊對湖人）

金塊上季在中鋒祖傑帶領下，成功勇奪隊史首個NBA總冠軍，本季雖然有後備奇兵布魯士布朗離隊，但大部份奪冠功臣仍然留隊，包括梅利、艾朗哥頓及卡達威普，加上教練米高馬龍表示小前鋒米高樸達能趕及在揭幕戰復出，使戰力更見完整。雖然金塊衞冕第1擊就要面對湖人，但兩隊於上季的西岸決賽碰頭，當時金塊直落4場橫掃對手，強勢打入總決賽，是役再度與「紫金軍團」交手，能否延續去季氣勢再挫湖人，成為賽事其中1個看點。

至於湖人實力同樣不容忽視，除了擁有勒邦占士及安東尼戴維斯兩大球星，其他球員亦有能力作貢獻，包括迪安捷奴羅素和早前有份隨美國出戰籃球世界盃的里夫斯，兵源不會比金塊遜色太多，加上湖人去季季後賽縱使被金塊橫掃，但4場賽事的戰況皆十分激烈，因此揭幕戰激鬥可期。

同日另1場賽事由勇士大戰太陽，本季勇士有佐敦普爾離隊，但成功交易換來明星控衞基斯保羅，CP3過去效力快艇、火箭及太陽時，多次與史提芬居里帶領的勇士激戰，如今竟然成為勇士一份子，令不少球迷十分期待，基斯保羅與居里之間的化學作用，更甚者，CP3投效勇士後首場常規賽就要倒戈太陽，可謂話題性十足。

太陽上季季中以交易形式，邀得杜蘭特加盟矢志衝冠，可惜西岸季後賽第2圈不敵金塊，他們本季再接再厲，以球隊指揮官基斯保羅等籌碼，換來巫師得分主力比爾，連同原有的杜蘭特及布克，太陽可稱得上NBA其中1支攻力最強的球隊，今場與勇士正面交鋒，必定力求爭勝，展現爭冠雄心。

首周Now TV 直播安排（香港時間）

10月25日（周三） 金塊 對 湖人 7：30 AM 641台

10月26日（周四） 馬刺 對 獨行俠 9：30 AM 641台

10月27日（周五） 公鹿 對 76人 7：30 AM 641台

10月28日（周六） 帝王 對 勇士 10：00 AM 99台

10月29日（周日） 太陽 對 爵士 10：00 AM 641台

10月30日（周一） 帝王 對 湖人 9：00 AM 641台

10月31日（周二） 塘鵝 對 勇士 8：00 AM 641台