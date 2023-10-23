丹恩奴域：伊蒂哈德可揮「軍」贏波

伊蒂哈德作客對沙巴罕的第2輪分組賽需改期再賽，所以伊拉克球隊空軍體育會進入今場賽事前經已升上小組榜首位置。有見及此，我認為沙特聯球隊伊蒂哈德將會感到一定的壓力。

今場賽事的焦點，將會落在首次於亞冠盃上陣的賓施馬身上。他轉投伊蒂哈德後很快融入球隊，但傷患或多或少影響了他的發揮，因此我認為他還未重拾最佳狀態。然而，我預期他會在這個盃賽取得多個入球。

伊蒂哈德亦擁有羅馬連奴及咸達拿兩位相當危險的球員於前線攻堅，但我相信在他們的三線之中，中場最為強勁。由於有尼高路簡迪及法賓奴泰華利斯坐鎮，對手恍如面對着一道又高又厚的巨牆，這亦令他們成為沙特聯防守最強的球隊。

毫無疑問，空軍體育會陣中的星級球員是年僅19歲的阿里耶森。他絕對是一位天才橫溢的球員，兩場分組賽一共攻入3球，不過他的位置並不是正前鋒，反而比較像一位10號位的球員，比賽時墮得比較後，能夠為隊友製造入球機會。

伊拉克屬於亞洲高水平的國家隊，空軍體育會陣中亦有幾位國腳球員坐鎮。阿度拉美亞及巴耶殊同樣是優秀的中場球員，而前鋒阿度拉謙更加是上季聯賽的神射手。

空軍體育會上輪分組賽作客擊敗烏茲別克勁旅AGMK足球會，展示出球隊的水平甚高，因此，今仗伊蒂哈德將會迎來一場硬仗，但主隊伊蒂哈德技高一籌，我預計他們最終可以獲勝。