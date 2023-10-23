孫興民弗爆　熱刺開餐歎私房菜

英超壓軸戰上演「倫敦打吡」，熱刺主場迎戰富咸。近期熱刺狀態可謂銳不可當，加上今場贏波就可以重返榜首，鬥心不容置疑，而且今場佢哋遇着私房菜富咸，近10次交手熱刺法定時間8勝2和，富咸近乎無還手餘地，熱刺讓一球放心捧上盤。（Now 621周二凌晨3時直播）

熱刺今季由澳洲主帥普斯迪高路接手後，球隊表現愈戰愈勇，如果今場可以全取3分，熱刺將累積23分，就可以打破1992年諾域治領隊米克獲加，以及2009年希丁克接手車路士後所創，個人首9場英超賽事取得22分嘅最高得分紀錄。

其實要達成目標應該唔難，熱刺隊長孫興民勇態持續，已經射入6球，成為球隊首席射手，喺後邊支援佢嘅占士麥迪臣同李察利臣亦交到貨，今季英超取得6勝2和，只係輸過1場，仲要唔係法定時間內輸，喺今年8月英聯盃第2圈，熱刺90分鐘同對手踢成1比1，互射12碼被淘汰出局，無巧不成話，淘汰佢哋嘅正係今場對手富咸，熱刺當然想報仇啦。

富咸今夏有阿歷山大米祖域離隊，整體實力跌Watt，現時排喺中游已經算有交代。可惜鬥熱刺係佢哋嘅死穴，唔計上次英聯盃，對上9次富咸鬥熱刺只得1和8負，完全無得鬥，加上熱刺今季唔使分心歐洲賽，全力衝擊英超，今場3分肯定袋袋平安，上盤好路。

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