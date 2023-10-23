9月份「最佳撲救」：香港U23雲天樂

香港U23門將雲天樂（Micky）憑9月3日對晉峰一戰，撲出紀思昊的頭槌攻門，成為香港U23成功搶分的最大功臣，兼獲球迷選為【聚大金鳳特約】9月份「最佳撲救」。這位近期一度要與傷病搏鬥的22歲門將，就認為得獎是對自己的肯定，希望復出後盡快提升狀態，協助球隊繼續搶分。

「（攞獎）意義好大！」，對於在季初奪得「最佳撲救」，Micky感到非常鼓舞，他說：「今季定畀自己嘅目標，就係想為球隊做多啲撲救。」Micky踢完該場聯賽後，就隨U22港隊遠赴烏茲別克，出戰U23「亞洲盃」外圍賽，惟他不幸地在烏茲別克傷及手指，檢查後證實骨裂，傷病的出現，一度打沉這位年輕門將的意志： 「自己都好唔開心、好失落，已經6個星期冇機會練波，都好期待可以盡快再落番球場。」訪問當日他正準備去醫院作X光檢查：「其實我感覺應該好快OK ，已經感覺唔到痛楚！」Micky一邊向記者展示受傷的手指，一邊脫去套在手指上的繃帶說到。好消息是他終於等到醫生「開綠燈」，在上場面對標準流浪一戰後備上陣復出。

回想起那記精彩撲救，Micky承認自己都難以置信：「嗰波傳中之前，我已經見到紀思昊楔緊前柱，所以佢未頂之前，我已經做好撲救準備，咁啱個波喺手頂附近，撲完嗰下我仲同隊友講笑，話唔信自己咁都可以撲到。」在Micky神勇演出下，香港U23最終0比0賽和晉峰，收穫今季聯賽第1分。

和波1分，對以U22球員為骨幹兼沒有聘請外援的的香港U23而言，乃十分可貴。惟Micky強調不會因此而滿足：「感覺今季自己在隊中責任更大，好想可以幫到球隊，我覺得今季球隊攞分、甚至贏波嘅能力，比上季大咗，喺晉峰身上攞到分叫做鬆一口氣，但絕對唔夠，球隊嘅目標唔止係和波攞1分，而係想挑戰到更加多對手！」