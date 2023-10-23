9月份「最佳金球」：傑志查理史葛

傑志中場查理史葛（Charlie）在9月24日對標準流浪的「中銀人壽香港超級聯賽」，禁區頂對出左腳勁抽破網，為球隊全取3分。這記入球更獲選為【聚大金鳳特約】：9月份「最佳金球」，他表示十分開心，希望今季可以至少射入5球。

查理史葛繼前季在「足總盃」4強，再次面對標準流浪藉遠射建功兼榮膺每月最佳，司職防中的他笑言對流浪時腳風特別順，又對獲得每月最佳金球表示開心：「自己踢嘅位置較後，入波機會唔多，大多數只係可以憑遠射。球波好靚同幾特別，因為用左腳射入，起腳之前都有猶豫，但個波嚟到就決定試吓，最後入咗都有啲幸運。」

向來以遠射見稱的Charlie，透露自己年少時曾苦練射術，強調「成功需苦幹」：「細個屋企牆出面會畫個紅點，然後每日要分別用左、右腳各射中50次，努力付出會有成果，令到我依家遠射好有信心，今季希望至少入到5球。」

除此之外，這名曼聯青訓產品又不忘向球迷分享遠射心得：「好多人以為射波個吓一定要超大力，但其實唔係！最重要係技巧，你唔可以企得同個波太近，同埋要盡量壓低個波，以中目標為首要條件。」

「藍鳥」中前場外援位置競爭激烈，Charlie今季暫時上陣機會不算太多，但他表示會保持耐性，待機會來臨時好好把握，向教練證明自身實力。

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月 劉智樂（標準流浪）

9月 查理史葛（傑志）