丹恩奴域：希拉爾主場「大」「買」

希拉爾上輪分組賽擊敗伊朗勁旅納曼干新春，取得了一場重要的勝仗，當然希望今仗可以乘勝追擊，主場擊破孟買城再取3分。

今場最大的焦點是尼馬於國際賽期間嚴重受傷，並會缺陣一段長時間。其實他的近況不錯，對納曼干新春時更加攻入加盟球隊後的首個入球，但如今球隊將希望在他的缺陣期間，其他隊友可以交出耀眼表現，以填補其位置。

其中一位非阿歷山大米祖域莫屬。雖然其個人技術未必及得上尼馬，不過他是一個真正的得分射手。阿歷山大米祖域是一位充滿巨大力量的球員，我認為一般防守球員難以看管他，特別是每當傳中球及死球攻勢時，他能夠於高空波產生很大威脅。

我亦相當欣賞兩位翼鋒球員米高及馬琴，他們二人於前線提供強大的創造力。而之前因外援球員名額有限而沒有被註冊的魯賓尼維斯斯及米連高域沙域，或許能一同加強球隊中場的實力。

正因如此，就算希拉爾有尼馬因傷缺陣，我相信其今仗對手亦難以作出招架。

另一邊廂的孟買城，相信他們在大部份的比賽時間，會被迫全軍退守。我預期他們將會繼續排出4-3-3陣式，並且保持後防緊密，確保主隊難以攻破他們的防線。

澳洲籍守衛格里菲斯閱讀球賽能力出色，所以他將會擔當重要的角色，而把關技術相當好的門將拉真柏的表現也十分重要。

前線方面，一對高速翼鋒昌堤及比賓昇有可能於反擊攻勢時製造出一定危險性，而前鋒戴亞斯亦有能力一劍封喉。然而，預期孟買城今仗難以對主隊構成太多問題，所以我認為希拉爾將可輕鬆獲勝。