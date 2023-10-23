曼聯雙翼身價暴跌　加埋跌咗8.5億

德國《轉會市場》公布身價下跌最高球員，曼聯雙翼齊齊上榜，佢哋就係查頓辛祖同安東尼馬菲奧斯，查頓辛祖目前市值得番3,200萬歐元，巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯現時市值5,000萬歐元，比起兩人買入價，曼聯損失差額高達1.03億歐元(約8.5億港元)。

查頓辛祖喺2021年夏天由多蒙特轉會曼聯，轉會費高達8,500萬歐元，簽約5年，但佢加盟後表現平平，甚至失去正選席位，至今上陣82場入12球，近日又因為同領隊坦哈格鬧不和而被雪藏，現時市值僅餘3,200萬歐元，市值蒸發5,300萬歐元。

安東尼馬菲奧斯於2022年夏天由阿積士轉投曼聯，轉會費高達1億歐元，打破阿積士最高轉會費收入紀錄，由於佢係坦哈格嫡系球員，所以上陣機會較多，至今為曼聯上陣51場入8球，就算早前捲入家暴醜聞，依然受到坦帥重用，但係數字唔呃人，安東尼馬菲奧斯短短1年身價大跌一半，最新公布市值5,000萬歐元，市值蒸發5,000萬歐元。

曼聯兩位翼鋒現時身價，比起買入時都跌一半以上，合共跌超過1.03億歐元，真係蝕到喊。

《轉會市場》球員身價下跌最多前5名：(現時市值)

1. 沙迪奧文尼 2,500萬歐元

2. 查頓辛祖 3,200萬歐元

3. 古古列拿 2,800萬歐元

4. 安東尼馬菲奧斯 5,000萬歐元

5. 韋斯利科芬拿 4,000萬歐元