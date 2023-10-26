紐卡素災難日　死亡之組慘輸兼傷2主力

周四(26日)凌晨歐聯「死亡F組」賽事，紐卡素經歷災難一夜，佢哋主場兩度中楣下0比1不敵多蒙特，出線形勢急轉直下，更慘嘅係王牌前鋒阿歷山大伊沙克早段受傷離場，令即將展開嘅14日5戰地獄賽程更加危險。

紐卡素上一輪大破巴黎聖日耳門，一度喺「死亡F組」帶頭，今仗再喺聖占士公園出擊就頭頭碰着黑，早段被多蒙特凌厲反擊搞到風聲鶴唳，全靠門將尼克普比屢救險球頂住，而且瑞典前鋒阿歷山大伊沙克更喺14分鐘被踢傷足踝離場，多蒙特完半場前憑一次美妙組織，由菲歷斯尼美查射入領先。

換邊後紐卡素加強攻勢，但65分鐘再有積及梅菲傷出，最後階段狂攻又2次攻門被門楣所阻，最終主場以0比1飲恨。紐卡素輸波後3戰得4分跌落小組第3位，同第2位嘅多蒙特同分但輸對賽成績，次循環3場仲有2場係作客賽事，出線形勢不容樂觀。

紐卡素領隊艾迪侯域賽後表示：「伊沙克同梅菲受傷係好大打擊，令本身人腳已經不足嘅球隊更加困難，亦係今場最令人失望嘅地方。伊沙克似係觸傷鼠蹊舊患，雖然唔似好嚴重，但已足夠令佢要抖；梅菲可能膊頭甩骹，傷得可能幾重。」

紐卡素由周日(29日)凌晨作客狼隊開始，要展開14日內踢5場嘅地獄賽程，當中包括聯賽對阿仙奴、英聯盃惡鬥曼聯，以及歐聯第4輪作客再戰多蒙特，可以話係硬仗連場。