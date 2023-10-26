全港跳繩賽吸引過江龍爭逐　蘇泳而奪2金1銀

香港繩聯「全港跳繩錦標賽2023」暨NDDL中國香港交互繩代表隊選拔賽已圓滿結束，賽事是本年度最後的一個計分賽，更吸引來自馬來西亞、廣州的運動員來港參加，獲獎的香港運動員將代表中國香港前往美國紐約參加第33屆NDDL國際交互繩大賽，期望可以爭取佳績。

今屆賽事相當熱鬧，其中最受歡迎的花式項目，來自馬來西亞的Three F以多個高難度空翻動作奪冠，賽後馬來西亞的運動員穆罕默德（Muhammad Faris Abdul Rasid）表示：「2022年12月曾來港參加香港國際跳繩邀請賽，當時已認識不少香港的青少年運動員，不足一年間發現他們已經在技術上提升不少，相信香港運動員是明年世錦賽的主要競爭對手。」至於青少組由黃凱佳、楊江泉、伍朗維組成的Team S憑著較穩定發揮，力壓其他隊伍奪得男子組冠軍，女子組則由華永西貢區隊的鄭柏蔚、曾悅孜、鄭芷妍以4.23分奪冠。

港隊隊長蘇泳而今次與林山、洪梓釗組成新隊伍挑戰，儘管在速度賽獲得冠軍，但在混合組花式賽事，最終以0.22分惜敗於港隊隊友黃淯靖、陳俊穎及黃綽嵐的隊伍。蘇泳而表示：「雖然今次未能奪冠，但很高興看到一些舊隊友在疫情陸續回歸賽場，他們的經驗及技術可以向年青的一輩的運動員帶來正面的影響。」

速度賽事方面，何梓𤋮、莫籼鋒及楊灝軒以91分奪得冠軍，擊敗今年8月剛於美國IRSO世錦賽奪冠的何鍵熹、戚本熹及丘晉熙組合及鄺崨、羅敬熙及葉皓陽組合。對此，繩聯主席梁健璋表示樂見競爭激烈下有新人湧現奪冠，對運動員間有互相激勵的作用，有利跳繩運動發展。

蘇泳而、何鍵熹、戚本熹將於11月到美國集訓及推廣跳繩運動，稍後再轉戰泰國、上海及美國等地參賽。