亞殘運 田徑隊獎牌開齋 任國芬破港績奪銅
2023年10月26日 10:19
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任國芬以破香港紀錄的成績奪得100米銅牌。(相片由中國香港殘疾人奧委會提供)
港隊今早再傳獎牌喜訊，田徑隊成員黃景陽周三（25日）下午出戰男子T13級1500米決賽，原以5分05秒83時間第四名衝過終點，不過有一位獎牌得主被取消資格，港隊周四（26日）獲確認，黃景陽補上奪得一面銅牌，為代表團取得今屆首面田徑獎牌。
至於任國芬周四（26日）上午出戰女子T36級100米決賽，以15秒47個人最佳時間第三名時間衝線，僅快第四名中國跑手李四雙0.01秒，為港隊再添一面銅牌，其時間更打破大師姐余春麗所保持的香港紀錄，亦為中國香港代表團第二面田徑奬牌。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
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