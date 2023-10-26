法國羽賽「龍王」棄戰　造就伍家朗結束「一輪遊」

港羽隊繼續為爭取明天巴黎奧運入場券而努力，本周轉戰法國公開賽，上站因腰傷被迫退賽的伍家朗，於周三（25日）首圈硬撼世界「一哥」丹麥的安賽龍，先贏一局後對手退賽，令他結束自亞運以來的４站「一輪遊」。

世界排名20的伍家朗上站在丹麥首圈因傷中途退賽，稍休調整後再在法國上陣，但即遇上東京奧運金牌兼頭號種子的安賽龍，雙方在首局較量後，伍家朗以21比17先下一城，然而安賽龍隨後宣告因腳傷棄戰，這亦是他今年第三度退賽，而伍家朗則收穫「退賽禮」，自杭州亞運後首次在首圈晉級，並將於16強面對新加坡名將駱建佑。另一位香港男單李卓耀，則於16強面對日本的奈良岡功大。

安賽龍於９月在香港站首圈出局，繼而上站在自己家鄉因傷退賽，今站最終都選擇棄戰，┌但他坦言自己一直保持積極心態，「這種方法確保在艱苦訓練或受傷時不會帶來負面情緒，並為未來達到走得更遠。」這位29歲的丹麥名將剛在世界排名保持着連續100周位列首位，跨過生涯另一個里程碑。「很開心我職業生涯實現了另一個重要里程碑，連續100周保持世界第1，在我職業生涯共保持了151周...對我來說，雖然重要錦標佔有特殊地位，但排名第1則代表了過去一年的堅持。」

至於港隊混雙組合方面，隨着鄧俊文／謝影雪日前順利躋身16強後，李晉熙與吳芷柔面對世界排名第8的法國組合Thom Gicquel/ Delphine Delrue，表現出色，以21比19、19比21、21比9力挫對手，昂然躋身16強，將與馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈爭入8強。