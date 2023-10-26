亞殘運 朱文佳雙線晉級決賽 陳浩源王鎮炎單打奪銅
2023年10月26日 13:35
東網電視更多新聞短片
陳浩源在輪椅組男子WH2級別獲得銅牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）
杭州2022亞洲殘疾人運動會羽毛球賽事進入最後階段，港隊成員周四（26日）分途出戰四強賽，其中朱文佳在SH6男單準決賽以21比12、21比10擊敗隊友王鎮炎，將在決賽鬥印度球手克里希納力爭衛冕；王鎮炎則連續兩屆摘下單打銅牌。
兩人同日合作出戰男子SH6雙打，於四強以直落兩局21比8、21比5擊敗印度組合，坐銀望金。至於輪椅組男子WH2級單打方面，陳浩源在四強迎戰日本的東京殘疾人奧運金牌得主梶原大暉，激戰64分鐘後直落兩局20比22、11比21飲恨，摘下一面銅牌。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。