亞殘運　朱文佳雙線晉級決賽　陳浩源王鎮炎單打奪銅

陳浩源在輪椅組男子WH2級別獲得銅牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）

杭州2022亞洲殘疾人運動會羽毛球賽事進入最後階段，港隊成員周四（26日）分途出戰四強賽，其中朱文佳在SH6男單準決賽以21比12、21比10擊敗隊友王鎮炎，將在決賽鬥印度球手克里希納力爭衛冕；王鎮炎則連續兩屆摘下單打銅牌。

兩人同日合作出戰男子SH6雙打，於四強以直落兩局21比8、21比5擊敗印度組合，坐銀望金。至於輪椅組男子WH2級單打方面，陳浩源在四強迎戰日本的東京殘疾人奧運金牌得主梶原大暉，激戰64分鐘後直落兩局20比22、11比21飲恨，摘下一面銅牌。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準