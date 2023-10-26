歐聯分組賽半程總結　西甲最威3隊做一哥

皇家蘇斯達(左)、皇馬(中)、巴塞隆拿(右)分別排所屬小組榜首。(Getty Images)

經過周四(26日)凌晨連場大戰之後，今屆歐聯分組賽完成一半賽程，西甲球隊成為大贏家，巴塞隆拿、皇馬、皇家蘇斯達分別排所屬小組榜首。反觀上屆搶鏡嘅意甲球隊演出走樣，4強份子AC米蘭更加3戰不勝。

今屆歐聯有5支西甲球隊，除咗上季聯賽前4球隊之外，上屆歐霸盃冠軍西維爾亦可以參賽，但呢支「歐霸之王」踢歐聯卻力有不逮，3戰只有2和1負排B組第3位，恐怕完成分組賽之後，隨時又重返佢哋「最佳位置」歐霸盃。

至於馬體會雖然排E組第2位，但只係落後榜首飛燕諾1分，而且同組對手較弱，馬體會有機會後來居上搶走首名位置。

意甲「米蘭雙雄」上屆打入4強，亞軍國際米蘭可以保持水準，3戰取得2勝1和，但AC米蘭3場只有2和1負排F組包尾，出局危機非常大。

英超球隊方面，上屆冠軍曼城延續強勢，3戰全勝出線冇難度，阿仙奴亦排B組榜首。不過曼聯同紐卡素要出線比較困難，特別係曼聯3戰僅1勝，11月底作客擁有「地獄主場」嘅加拉塔沙雷，成為紅魔鬼能否出線嘅最關鍵一仗。