下月香港高球公開賽　特設「觀眾村」超多Fun

將於11月9至12日在香港哥爾夫球會舉行的「香港高爾夫球公開賽」，今屆賽事除了吸引來自世界各地頂尖高爾夫球手爭逐外，深受觀眾愛戴的「賽事觀眾村」也再次在賽事期間提供充滿動感和多元化的活動，讓球迷無論場內場外都可享受高爾夫球運動的樂趣。

今屆賽事升格成為亞巡賽國際系列賽的其中一站，賽事吸引了多位星級球手參賽。剛在杭州亞運奪得金牌兼協助男團獲銅的本地高球「一哥」許龍一，將迎戰去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、列特（Patrick Reed）、古奇（Talor Gooch）和麥道爾（Graeme McDowell）等國際級球手，力爭錦標。

球迷觀賞激烈比賽之餘，也可以於一連四天的比賽日，從早上7時半至下午5時半到大會所設的「賽事觀眾村」體驗高球樂趣，在環境優美的粉嶺球場享受多項娛樂活動和美酒佳餚，以及一系列適合一家大細的節目。

賽會秉承與眾同樂的宗旨，賽事首兩天將免費開放予公眾入場，18歲以下的觀眾更可在持票成人陪同下或出示身分證便可於整個賽事週內免費入場，而11月11日及12日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場証為港幣300元。觀眾村內的各項活動一律免費提供予入場人士參加，相信能吸引更多市民一家大小入場參與這項香港體壇盛事。

觀眾村內的活動包羅萬有，瑜伽體驗及各類運動包括高爾夫模擬器、推杆遊戲和欖球體驗等，一展自己的運動技能。此外，村內設有「兒童專區」，提供跳彈床、臉部彩繪、魔術及雜技表演，以及藝術工作坊等有趣項目。小朋友不但可以盡情玩樂，也可親親大自然，樂在其中。同時，設有展示粉嶺舊球場歷史生態的專區，導賞員會即場介紹這個與生態共融的球場，從而推廣歷史和環境保育。入場觀眾可於每日早上10時至下午4時現場報名參加20分鐘的「歷史生態遊」環節，參加者在參觀展覽後可獲贈精美紀念品乙份，送完即止。

今屆賽事更首次與本地著名插畫家兼壁畫師Bo Law合作，他與團隊將於11月10日至12日在觀眾村舉辦壁畫創作工作坊，觀眾可以利用Bo Law的畫模配合自己的創意制作一幅油畫。同時也可現場欣賞Bo Law即席揮毫，他的風格偏好圍繞空間，以想像探究城市景觀。

今屆「香港高爾夫球公開賽」亦再次與愛心聖誕大行動（Operation Santa Claus）慈善基金合作，為社區17個不同的慈善團體籌款。愛心聖誕大行動自1988年成立以來，已籌集超過3.69億港元，並支持了338個慈善計劃。香港哥爾夫球會在本月初已開始以賽事名義進行籌款，並已於10月22日舉辦了一年一度的「Cup of Kindness」慈善高爾夫球賽。所有參加「香港高爾夫球公開賽」的入場觀眾亦可現場捐款，或透過參加愛心聖誕大行動專區內提供的高爾夫球遊戲捐款，並有機會贏得豐富獎品。

賽會將為自駕者提供免費泊車位，亦設有免費穿梭巴士服務來回上水港鐵站、中環IFC 、九龍塘港鐵站及粉嶺球會，詳情請瀏覽官方網站www.thehongkongopen.com。值得一提，是大會將於11月2至7日在奧海城設有活動攤位，公眾更有機會透過參與遊戲，獲得周六的門券，睇比賽之餘還可走入「賽事觀眾村」玩樂一番。