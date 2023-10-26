29er帆船歐洲賽　港將麥曉彤拍住Emily穿金戴銀

香港29er代表麥曉彤（Tiffany）與Emily Polson於意大利加爾達湖（Lake Garda）舉行的29er Eurocup表現出色，携手踏上頒獎台！

成功晉身金組組別的麥曉彤與Emily在女子U17組別中獲得冠軍，並且在女子組別獲第二名，及U17組別排名第4，總成績排名11；而同樣躋身金組組別的另一隊香港代表羅子豐 和林啟朗則於總成績以第21名完成。香港遊艇會代表Raphael Mak和Louis Polson則在銅組組別中以第25名完成。

29er Eurocup是29er界別每年都會舉行的系列賽，今年的賽事在2月開始，首個比賽在西班牙進行，今年總進行了12個比賽，意大利加爾達湖的賽事是今年度的最後一站。今次賽事有超過170隊隊伍參加，經過兩日比賽後，選手會進入不同組別繼續比賽，首44名進入金組組別，及後的44名進入銀組組別，之後的44名進入銅組組別，剩餘44名進入翡翠組別。

Emily Polson和麥曉彤早在今年7月已經曾在29er EuroCup波蘭站賽事的U17F組別奪得第一名，女子隊伍中排名第二。