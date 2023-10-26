唔怕尷尬　曼聯想同迪基亞簽短期合約！

曼聯今個夏天無情踢走「金手套」迪基亞，簽入表現不穩嘅奧拿拿，引起球迷唔少爭議。雖然奧拿拿近期演出回勇，不過佢明年1月將要出戰非洲國家盃，可能會缺席曼聯8場比賽，據報「紅魔鬼」亦唔怕尷尬，準備翻兜向迪基亞開出短期合約，希望佢幫手渡過難關。

組織能力強嘅奧拿拿係領隊坦哈格「心水」，上場歐聯做英雄後地位穩如泰山，但明年1月13日至2月11日將進行非國盃，奧拿拿多數會代表喀麥隆出賽，期間可能缺席多達8場賽事。英國《太陽報》報道，曼聯有意向仍未落班嘅迪基亞開出短期合約，喺非國盃期間幫手「頂住」，不過未知迪基亞會唔會接納短期合約。

32歲嘅迪基亞效力曼聯12年，原本佢已同意大幅減薪續約，將原本37.5萬鎊(約355萬港元)周薪減至20萬鎊(約190萬港元)，但曼聯突然取消合約，仲叫迪基亞喺球會未成功簽入奧拿拿前，暫時唔好同其他球會簽約，呢個做法被批評對功臣欠缺尊重，當時迪基亞亦喺社交網貼「小丑」emoji嘲諷，今次曼聯唔怕尷尬再搵迪基亞幫手，唔知迪基亞會唔會答應。