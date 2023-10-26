征戰荷蘭逾10載後首外闖　保利臣：理文爭勝心強

矢志奪得球會史上首座港超冠軍的理文，今夏簽入多位「猛人」，其中征戰荷蘭聯賽逾10年的保利臣，更被視為理文爭冠的「最後拼圖」。這位首次離開荷蘭，就選擇到東亞闖蕩的荷蘭中場，希望藉今次機會找到新挑戰，就如理文於季初首次挑戰「亞冠盃」一樣：「來一場大冒險。」 ■圖、文：林卓臻

2023年9月的香港一如往年天氣炎熱，將軍澳運動場上，理文一眾球員剛完成操練，此時現場下起雨來，站在場邊大口喝水的荷蘭新兵保利臣（Mitchel）享受着這場及時雨帶來的消暑快感，「香港真係好熱。」在香港濕熱天氣下作賽，也許是Mitchel在新環境需要克服的難題之一。然而賽場上，初來乍到的這位荷蘭中場，很快就用出色表現，包括地標戰「亞冠外」對印尼峇里聯梅開二度，迅速成為理文球迷新寵兒。

來自位處「風車國」南部凱爾克拉特的保利臣，在這個與德國一街之隔的城市土生土長，從小就立志成為職業球員。Mitchel很快就在家鄉球隊洛達的青年軍站穩陣腳：「我喺青年軍時期，同幾位隊友一直都係踢正選嗰幾個，冇遇過太大挫折，直至上到去一隊，幾乎場場坐後備席，終於首次感受到挑戰來臨。」從洛達出道至今，Mitchel職業生涯大部分時間都征戰荷蘭聯賽，當中在荷甲累積上陣超過130次。

阿積士太勁作客變「痛苦經歷」

荷甲向來是球星搖籃，雖被球迷戲稱為「歐洲頂級聯賽的練兵場」，但仍是強手林立，Mitchel說出幾位印象深刻的對手，幾乎都來自阿積士：「泰迪好犀利，安東尼馬菲奧斯同薛耶治都好高質，頭一兩次作客阿積士，我係好期待，尤其球場氣氛好好。」他說當新鮮感褪去，造訪阿積士就成為痛苦經歷：「去到第4、5次作客，經歷就唔係咁好，因為佢哋實在太勁。」

問到他從小最欣賞的球星，Mitchel則說是法國中場大師施丹：「佢嘅每次控球都好講究，唔會過分花俏，係純粹嘅好波之人，就算佢喺世盃決賽嘅嗰次頭頂對手，為家人出頭嘅個性，我都好鍾意，當然喺場上唔可以咁做。」然而和偶像一樣，Mitchel也會有頭腦發熱的時後，早前聯賽對南區一戰，他就曾因頭頂對手而領紅被逐，事後他也為那次報復行為道歉。場上的不冷靜，或許源於對勝利的渴求，Mitchel指出這點與過去荷蘭有分別：「喺荷蘭大家可能只會用5成力去練波同比賽，相反呢度班球員嘅心態，比我喺荷蘭踢波時嘅隊友更積極，理文無論外援或本地球員嘅質素都好好，見到大家都一條心為咗爭冠而戰，我相信自己可以幫到手。」

指港超球隊踢亞洲賽有競爭力

時間回到今年5月底，甘堡爾主場正上演荷甲煞科戰，剛度過30歲生日的保利臣，為主隊正選上陣交出助攻，協助球隊以4比0擊敗華域克。「我覺得自己上季表現其實唔算太差。」Mitchel回憶道。可惜勝仗來得太遲，賽前9連敗令甘堡爾篤定降班，這也是保利臣職業生涯第3次經歷由荷甲降班。Mitchel透露他本有機會留在荷蘭聯賽征戰，但他覺得是時候外闖：「我踢咗荷蘭聯賽超過10年，去晒所有嘅球場，如果喺同一個環境留得太耐，就會冇咗挑戰性，感覺自己冇辦法成長。」

加入理文的頭兩個月保利臣隨球隊南征北伐，更曾於「亞冠盃」外圍賽作客挑戰浦和紅鑽，雖然最終失敗而回，但他認為香港球隊在亞洲賽場，其實有一定競爭力：「我哋完勝峇里聯，嗰場兩軍形勢上嘅巨大差距，係令我意想不到，即使面對紅鑽，我都覺得理文唔係完全沒有機會。」

【保利臣檔案】

出生日期：1993年4月21日

年齡：30歲

位置：中場

身高：1米82

球衣號碼：7

曾效力球隊：洛達、芬洛、甘堡爾

現效力球隊：理文

旅遊達人鍾情香港

保利臣說自己熱愛旅遊，更喜愛感受不同地方的文化，結果季前在日本經理人的推薦下，遇上今次遠赴香港落班的機會。

這位荷蘭人承認此前對香港甚至亞洲足球的認知非常有限，但現時已逐漸融入香港的生活，對今次外流決定絕不後悔：「最初我連香港有職業聯賽都唔知，唯有同女朋友喺網上睇港超聯比賽精華，再研究旅遊攻略，結果畀香港嘅景觀同文化所吸引。如其繼續留喺歐洲，不如轉變一吓嚟呢個陌生嘅地方，參與呢場『超級大冒險』。」