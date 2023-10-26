搏盡冇着數　紅軍細盤有利可圖

歐霸E組重頭戲，利物浦喺晏菲路迎戰圖盧茲。「紅軍」雖然主場無敵，但歐霸盃明顯唔係佢哋今季主要目標，每逢出戰都唔會搏盡，預計部分主力可獲休息機會；圖盧茲踢法硬淨守得兩嘴，作客未必大敗，中位數3.5球入球細捧得過。（Now 643周五凌晨3時直播）

利物浦主場威力十足，開咧後喺晏菲路踢咗6場正式賽事，全部贏晒，等閒球隊嚟到好難偷雞。但歐霸始終並非「紅軍」主要目標，高普唔會強陣應戰，無謂踢殘穆罕默德沙拿、阿歷斯麥亞里士打及艾利臣比加等主力，所以佢哋之前有落場都唔會踢足，反而哈維艾利洛、遠藤航同達雲紐尼斯等副選均獲上陣機會，如今喺E組頭兩輪全勝排緊榜首，亦收到預期效果，加上佢哋近4仗有3次開3球或以下，冇之前咁一味狂攻，更有利開出細盤。

另邊廂，圖盧茲雖然喺法甲只徘徊中游，但各項賽事踢咗11仗，只係輸過兩次咁大把，其中10仗開3球或以下，防守硬淨。若果單計歐霸，圖盧茲頭兩輪1勝1和，僅落後利物浦2分排次席，仲有機會爭首名直接出線，造訪晏菲路必定先穩住防線，再望下偷唔偷到雞。既然「紅軍」唔會夫添，未必咁易咬得入對手，一於捧3.5球細盤。

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