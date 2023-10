TKO泰國拳手　潘啟情重奪WBC亞洲洲際金腰帶

香港拳手潘啟情周四(26日)於泰國出戰「Way of the Champions: Fight to Survive」,於第4回合技術性擊倒泰國拳手Wichet Sengprakhon,時隔4年重奪WBC亞洲洲際金腰帶。

27歲的潘啟清(Raymond)曾奪WBC輕蠅量級國際洲際⻘年冠軍及WBC亞洲洲際輕蠅量級冠軍,今年重返職業拳壇的他,時隔4年再次挑戰WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。他賽後表示:「好享受今日的比賽。等了這個機會4年,對於18歲的自己來說,這條腰帶是目標,而對於27歲的我而言,這條腰帶是新的開始。我很想繼續行落去,成為世界級拳手。」

面對泰國35歲拳手Wichet Sengprakhon,Raymond全場採取主動,第2回合更將對手逼到繩邊搶攻,頭3回合已3次擊倒對手。雖然泰國拳手跌倒後都能重新站起來,但拳證在第4回合宣布泰國拳手因傷不宜繼續比賽,潘啟情獲判「T.K.O」取勝。「第一次感受到在客場作戰時,整個場都叫對方的名字,為他歡呼,但我並沒有因此受影響;好多謝來現場支持我的所有人。」

Raymond續稱:「今次準備做得好好,Jake在菲律賓請了拳手跟我對打,跟我對手的打法都好相似,而今次對手是一位好有經驗的拳手,每次他中了的拳都有辦法還擊及看似沒有發生的。他的拳是很重,不過都是我接受的範圍內,自己也沒有被他影響,知道我的拳有效好多,所以比賽時我很有信心贏到。」