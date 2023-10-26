亞殘運　陳睿琳破大會紀錄奪100蝶金牌

中國香港代表團游泳隊再奪得一面金牌！20歲「蝶后」陳睿琳周四（26日）晚上出戰S14級100米蝶泳項目，上午先於初賽游出1分06秒27，總成績在12名泳手中排第一名晉級，兼打破自己5年前創下的大會紀錄。陳睿琳於晚上決賽延續勇態，游出1分04秒73奪得金牌，再次刷新大會紀錄。張可盈就游出1分11秒30名列第5。

這面金牌為陳睿琳在今屆賽事的第2面金牌，亦是中國香港代表團今屆第5面金牌。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準