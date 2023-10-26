亞殘運 陳睿琳破大會紀錄奪100蝶金牌
2023年10月26日 19:29
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陳睿琳於決賽延續勇態，游出1分04秒73奪金。(圖片由中國香港殘疾人奧委會提供)
中國香港代表團游泳隊再奪得一面金牌！20歲「蝶后」陳睿琳周四（26日）晚上出戰S14級100米蝶泳項目，上午先於初賽游出1分06秒27，總成績在12名泳手中排第一名晉級，兼打破自己5年前創下的大會紀錄。陳睿琳於晚上決賽延續勇態，游出1分04秒73奪得金牌，再次刷新大會紀錄。張可盈就游出1分11秒30名列第5。
這面金牌為陳睿琳在今屆賽事的第2面金牌，亦是中國香港代表團今屆第5面金牌。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。