【有片】利物浦轟5粒　紐尼斯空門失機搶Fo

周五(27日)凌晨歐霸盃賽事，利物浦有「5星連珠」主場5比1大炒圖盧茲，喺E組3戰全勝穩佔榜首位置。利物浦今場進攻水銀瀉地，不過達雲紐尼斯炮製嘅蝦碌畫面就成功搶Fo，成為賽後談論焦點，佢單刀扭過門將面對空門竟然射唔入，連領隊高普都話係「鬧劇」。

利物浦今場起用大量副選，但實力依然高幾班，迪亞高祖達9分鐘中路突破先開紀錄，圖盧茲7分鐘後意外追平，不過「紅軍」企穩陣腳後，完半場前就由遠藤航頭槌以及達雲紐尼斯抽射建功，帶住3比1優勢返更衣室。

65分鐘利物浦快速反擊，達雲紐尼斯精彩扭過對方守將，單刀再推過埋圖盧茲門將，但面對大大個空門竟然射中柱，好在隊友賴恩格雲貝治趕到補射入網；後備上陣嘅穆罕默德沙拿喺補時階段錦上添花，為利物浦取得5比1大捷。

利物浦領隊高普賽後大讚達雲紐尼斯，話空門失機嘅「鬧劇」唔重要：「佢踢得好好，老實講呢刻我完全唔介意(失機)，佢射門前避開守將、扭過門將都係完美，呢球波係有啲鬧劇成份，但我為佢嘅表現感到開心，紐尼斯目前狀態巔峰，對利物浦嚟講非常重要。」