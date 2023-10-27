鄧俊文謝影雪險勝闖法國賽8強　將與「李吳配」合演打吡

香港羽毛球隊兩對混雙組合，周四(26日)在法國公開賽愈戰愈勇，鄧俊文與謝影雪苦戰三局力挫馬來西亞組合，闖入8強；李晉熙／吳芷柔同樣擊敗馬來西亞組合，篤定半準決賽席位，將與「鄧謝配」演香港打吡。

鄧俊文與謝影雪面對世界排名11位的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏激戰三局，雙方互有領先，「鄧謝配」首局險勝22比20，但第二局力戰下以19比21落敗，被扳回平手，繼而在決勝局已能掌握比賽節奏，終以21比13再下一城，順利躋身8強。反觀隊友李晉熙／吳芷柔在另一場16強賽事稍為輕鬆以兩局闖關，同樣面對馬來西亞組合陳堂傑／杜依蔚，「李吳配」以21比19及21比15擊敗對手晉級半準決賽。兩對香港混雙組合將於8強碰頭，繼香港公開賽後再次「內訌」，爭奪準決賽席位。

至於男單方面，香港「一哥」李卓耀與3號種子的日本名將奈良岡功大爭逐，最終以17比21、19比21落敗；而伍家朗在另一場面對前世界冠軍新加坡的駱建佑，雙方於第2局打得激烈，可惜最終伍家朗以8比21、21比23憾負，16強止步。