亞殘運　朱文佳為港奪今屆第6金　個人收獲1金1銀

朱文佳成功衞冕！亞殘運周五（27日）上午舉行的羽毛球男子SH6級單打決賽上，現時世界排名第一位的香港名將朱文佳與東京殘奧金牌得主的印度球手克里希納（Nagar Krishna）激戰三局後獲勝，連續兩屆亞殘運奪得金牌，同時也是香港代表團今屆的第6面金牌。

被視為奪標大熱的朱文佳與克里希納爭持激烈，打足三局才以21比10、8比21、21比11取勝，連續兩屆亞殘運奪得單打金牌，並為東京殘奧成功復仇，這亦是中國香港代表團今屆的第六面金牌。隊友王鎮炎則收獲銅牌。

朱文佳於下午夥拍王鎮炎出戰男子SH6級雙打決賽，與中國組合林乃利／曾慶濤爭逐後，港隊以14比21及8比21落敗，為港多添一面銀牌，而朱文佳於今屆亦以1金1銀的成績完成任務。

今屆個人奪得1金1銀的朱文佳賽後表示：「上屆亞殘運取得自己人生第一面金牌，給予自己肯定，經過5年後能再奪得金牌，過程中看見了自己的成長。特別感謝我的教練團隊，助我不斷成長及進步，成為一位世界級運動員。我在東京殘奧時曾敗給今天決賽的對手，可說是一個心理關口，但教練團隊助我建立信心，以及找出應對的方法。」朱文佳及王鎮炎亦表示會汲取雙打決賽的經驗，尋求進步，冀未來再打出佳績。

羽毛球隊連同輪椅選手陳浩源在男子WH2單打取得的銅牌，港隊今屆以1金1銀2銅收官。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準