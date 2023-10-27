希斯基：悉尼勢反彈捕「獅」

FC悉尼在新一季澳職首戰落筆打三更，主場以0比2不敵墨爾本勝利，如果不是對方把握力欠佳的話，他們在頭15分鐘，有可能已落後到3或4球。

FC悉尼於該場比賽中表現乏善足陳，今仗作客面對布里斯班獅吼需要表現得更加有力量才可。我認為他們的前鋒祖羅利有能力於前線製造出火花，皆因他有足夠能力撕破對方防線，並且取得入球。

要填補方祖的入球數字毫無疑問相當困難，但他們於方祖離隊後成功簽入法比奧高美斯這位前鋒，他隨即在對布里斯班獅吼的於澳足盃決賽梅開二度，所以他希望今仗再鬥獅吼時，可以同樣交出出眾的表現。

我曾於澳職開季前提到布里斯班獅吼有可能要迎接一個艱難的球季，故此，他們在首輪聯賽作客跟FC麥克阿瑟打成平手，並不是一個很差的開局。

該仗他們靠經驗豐富的中場謝爾奧沙射入扳一球，得以逼和FC麥克阿瑟1:1，我認為謝爾奧沙在今季將會擔當重要角色。他除了於防守中場的位置上表現舉足輕重外，還能夠協助一眾年輕球員取得更好的發展。

其中一位年輕球員是18歲的前鋒湯馬士華定咸，這位澳足盃神射手於禁區內的走動十分好，如果亨利荷利等創造型球員能夠將皮球送到他的腳下的話，我認為湯馬士華定咸今季將會取得相當之好的成績。

然而，我認為FC悉尼的領隊史提夫哥利卡肯定不會滿意球隊上星期的表現，務必要求旗下球員在今仗作出反彈並交出好表現，因此，預計他們將可作客擊敗布里斯班獅吼而回。