亞殘運 鄧子朗陳嘉敏草地擲球混雙為港添銀
2023年10月27日 14:52
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鄧子朗（右）與陳嘉敏在草地擲球混雙項目為港取得銀牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）
港隊在亞殘運草地擲球項目再添獎牌！鄧子朗/陳嘉敏周五（27日）出戰草地擲球混合B3級雙打4強賽事，先淘汰中國組合張華勇／吳燕豐，惟於金牌戰不敵另一對中國組合宋晉齊/孔橋麗，屈居亞軍，但為港多添一面銀牌。
「鄧陳配」在準決賽先以12比9擊退中國的張華勇／吳燕豐。本身級別鑒定是B2級別的鄧子朗，為與拍檔陳嘉敏參戰B3混雙賽事，「越級」挑戰。其後在金牌戰爭逐，體能應付對運動員是一個考驗，面對另一支中國組合宋晉齊/孔橋麗，港將以7比14落敗，收獲一面銅牌，
目前，香港草地滾球隊於今屆亞殘運已奪1金3銀2銅。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
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