港協OFC向青年人Calling　免費玩、有嘢學！

香港運動員最近在杭州亞運取得佳績，表現充滿熱血，那份激情更觸動人心，港協暨奧委會轄下的「香港奧林匹克之友」向香港青年人發出Calling，邀請加入香港體壇大家庭，透過參與一系列體育相關活動，發展個人潛能。有得玩、有嘢學，仲要是費用全免！

香港奧林匹克之友（OFC）即將由2024年1月起，推出全新的「運動『傳‧承』」計劃，透過一系列體育運動相關活動，鼓勵12至25歲的青年參與，而計劃分為三個階段，當中參加者可按個人興趣自由選擇免費參加不同活動，當中包括與運動員分享、城市及新興運動體驗班、義工培訓及服務、參觀體育設施及訓練場地及參與大型同樂日等等。OFC期望這個計劃可令青年人發展個人潛能、建立良好社交技能、增強自信及提升正向思維。