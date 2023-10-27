亞殘運　硬地滾球收官！港隊再添兩銀

謝德樺／何宛淇未能成功衞冕，獲得銀牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）

亞殘運硬地滾球賽事今日（27日）落幕，港隊兩對組合分途出戰決賽，其中梁育榮/張沅力在混合雙人BC4項目，以1比3不敵中國；至於力爭在混合雙人BC3項目衛冕的謝德樺/何宛淇則在決賽負於南韓組合，雙雙奪得銀牌。

梁育榮／張沅上午在混合雙人BC4準決賽，以8比0大勝南韓的張成育/李明洙，強勢闖入決賽，然而在金牌戰面對中國的鄭遠森／林細妹在開局已落後0比2的情況下，最終以1比3落敗，獲得銀牌；泰國組合獲得季席。

至於爭取衞冕的謝德樺／何宛淇在混合雙人BC3項目，先以4比3險勝泰國組合躋身決賽，惟於金牌戰面對南韓的姜順喜／程浩元，即使開局先取一分，但最終以2比7不敵對手，未能成功衞冕。

連同早前在個人賽取得的1金3銅，硬地滾球隊以1金2銀3銅完成今屆賽事。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準