亞殘運　69歲鄧順儀拍住李志明奪金兼創紀錄

亞殘運草地擲球賽事周五（27日）煞科，港隊再奪一面金牌。在混合雙人B2項目，李志明與鄧順儀上午先於4強賽以12比11險勝印尼組合，在決賽硬撼中國組合朱夏麗/豐書貴爭金。兩對組合初段互相緊咬，李志明/鄧順儀憑第九局及第十局分別取得4分與3分，一舉把差距拉開，最終以15比8取勝，奪得金牌，亦是中國香港代表團今屆第7面金牌。值得一提是69歲的鄧順儀亦是今屆亞殘運年紀最大的金牌得主，日前她在個人賽摘銀已創下紀錄。

港隊另有唐蔚森/陳月呂出戰混合雙人B6銅牌賽，力戰下以6比15不敵泰國組合，無緣增添獎牌。連同今日另一組合鄧子朗顆拍陳嘉敏在混合B3級雙人賽7比14不敵另一中國組合宋晉齊和孔橋麗奪得銀牌，草地滾球港隊今日共奪1金1銀，總成績2金3銀2銅完成今屆亞殘運。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準